Wetter : Sturm Kirsten fegt über die Region - Trierer Riesenrad heute geschlossen

Sturmtief Kirsten zieht seit der Nacht auch über die Region. Deswegen bleiben auch zwei touristische Angebote in der Region am Mittwoch geschlossen.

Wie der Veranstalter auf seiner Facebookseite mitteilt, bleibt das Riesenrad am Mittwoch vorübergehend geschlossen. Tickets können am Folgetag eingelöst werden.

Auch der Eifel-Zoo in Lünebach bleibt wegen der aktuellen Wetterwarnungen heute geschlossen. Das teilte der Zoo auf seiner Facebook-Seite mit. Die Touristenattraktion soll am Donnerstag wieder geöffnet sein.

Der Deutsche Wetterdienst warnte unterdessen vor Sturmböen und herabstürzenden Bäumen. Das Windmaximum sei am späten Vormittag und Mittag zu erwarten. Der Sturm soll im Tagesverlauf nachlassen und am Abend nur noch in höheren Lagen zu spüren sein.

Am Mittwoch ist es wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern bei Höchsttemperaturen von 18 Grad in der Hocheifel, 22 Grad an der Mosel und 25 Grad in der Vorderpfalz. In der Nacht zum Donnerstag klingen die Schauer ab und es lockert zunehmend auf bei Tiefstwerten zwischen 12 bis sieben Grad. Am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt, vom Saarland bis zum Oberrhein teils heiter. Es bleibt meist niederschlagsfrei bei Höchstwerten zwischen 19 und 25 Grad.