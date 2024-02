Windböen und heftiger Regen Umgestürzte Bäume und ein fliegendes Trampolin: Sturmeinsätze in der Nacht (Fotos)

Vor allem im Hunsrück und Hochwald soll der meisten Niederschlag heruntergekommen sein. Die Warnung des DWD sprach von Dauerregen in Staulagen von Eifel, Westerwald, Hunsrück, Saar-Nahe-Bergland und Pfälzerwald, der bis zum späten Donnerstagabend anhielt. Laut dem DWD sind in der Region Trier und dem angrenzenden Saarland folgende Regenmengen zusammengekommen: Densborn 24,4 Liter; Manderscheid 21,7 Liter; Newel 21,4 Liter; Weiskirchen/ Saar 27,0 Liter und Nohfelden 24,0 Liter. Der Sturm kam dann auch, was zu zahlreichen Einsätzen in der Region führte. Die stärksten Böen am Abend gab es laut DWD in Roth bei Prüm 96,8 km/h; Trier 93,2 km/h; Deuselbach 86,0 km/h; Tholey 104,0 km/h; Perl 101,2 km/h.