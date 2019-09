Unwetter : Sturm „Mortimer“ lässt Bäume in der Region Trier umstürzen

Kell am See In der Nacht zu Montag ist der Sturm „Mortimer“ über Rheinland-Pfalz und die Region Trier hinweggezogen. Es kam zu keinen größeren Schäden, jedoch stürzten und knickten zahlreiche Bäume um.

Am frühen Montagmorgen um kurz nach 7 Uhr musste die Feuerwehr Kell am See auf die Kreisstraße 76 zwischen Kell am See (VG Saarburg-Kell) und dem saarländischen Wadrill ausrücken.

Dort war ein Autofahrer aus dem Kreis Merzig-Wadern in der Morgendämmerung und dichtem Nebel gerade nach Kell zur Arbeit unterwegs. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse konnte der Fahrer einen umgestürzten Baum erst in der letzten Sekunde erkennen. Die alarmierte Feuerwehr rückte an, um den Baum von der Kreisstraße zu beseitigen. Der Baum stand jedoch unter Spannung. So musste ein Traktor hinzugezogen werden, um den schweren Laubbaum aufseite ziehen zu können. Anschließend zersägten die Einsatzkräfte den Baum, so dass die Fahrbahn wieder frei war. Verletzt wurde niemand. Während des einstündigen Einsatzes sperrte die Polizei Hermeskeil die K 76 für den Verkehr.

Wie die Polizei mitteilt, kam es bereits in der Nacht zu umgestürzten Bäumen auf eben jener K 76 zwischen Kell am See und Grimburg. Dabei stürzten zwei Fichten um und blockierten die komplette Straße. Der Landesbetrieb für Mobilität (LBM) räumte die Straße.

Am späten Sonntagabend stürzte ein Baum auf die A 1 zwischen Mehring und Reinsfeld. Die Polizei sicherte mit einem Fahrzeug die Gefahrenstelle, bis der LBM den Baum beseitigen konnte. Der Verkehr wurde an dem umgestürzten Baum vorbeigeleitet.

Umgestürzte Bäume gab es zudem auf der K91 bei Heidenburg (Kreis Bernkastel-Wittlich) sowie auf der B 53 zwischen Kinheim und Kröv. Auf der B 269 bei Gonzerath blockierte in der Nacht ebenfalls ein umgestürzter Baum die Fahrbahn. Ein Autofahrer übersah die Gefahrenstelle und fuhr in den liegenden Baum. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug, verletzt wurde niemand.