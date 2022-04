Unwetter : Mehrere Sturmeinsätze in der VG Traben-Trarbach: Windböen lassen Bäume umstürzen (Fotos)

Traben-Trarbach Die Feuerwehr ist in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach am Donnerstagabend zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Der Sturm hat vor allem Bäume umstürzen lassen. Vereinzelt kam es auch zu Stromausfällen.

Die Sturmböen haben in der Verbandsgemeinde mehre Bäume umgestoßen. So kam etwa in Kröv ein Baum an einer Hausfassade zum Liegen, den die massiven Windböen kurzerhand mitgerissen hatten. Größere Gefahren mussten die Anwohner glücklicherweise nicht in Kauf nehmen. Ein Schaden an der Hauswand entstand dennoch. Die Feuerwehr zersägte den Baum schließlich.