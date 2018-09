Sturm und Regen: Straße im Hunsrück gesperrt - Baum im Hochwald umgekippt

Die ersten Sturmschäden dieses Herbstes gab es am Sonntag im Hunsrück. Dort warf eine starke Windböe am Sonntagmorgen eine Baum an der B269 zwischen Gonzerath und dem Blockhaus um. Mitarbeiter der Straßenmeisterei räumten ihn weg. Weil aber ein weiterer Baum, eine große Buche, umzustürzen drohte, wurde die Strecke bis auf weiteres gesperrt. Nach Angaben der Polizei in Bernkastel-Kues gab es niemanden, der sie am Sonntag hätte fällen können. Deswegen sei es möglich, dass die Strecke auch noch am Montag für einige Stunden gesperrt bleiben müsse.

In Schillingen (Kreis Trier-Saarburg) stürzte am Sonntagnachmittag ein Baum auf ein Auto, dabei ist offenbar nach ersten Erkenntnissen eine Person verletzt worden. Rettungskräfte sind vor Ort.

Der Deutsche Wetterdienst gab für den Sonntagnachmittag eine Warnung vor schwerem Gewitter und Orkanböen aus.

Weitere, größere Schäden wurden bis Sonntagabend in der Region nicht gemeldet.