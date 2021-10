Auch Bahnverkehr betroffen : Sturmtief in der Region: Feuerwehr und Straßenmeisterei haben „alle Hände voll zu tun“ – Unfall bei Zemmer

Trier/Zemmer Umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, herrenlose Mülltonnen und umgefallene Verkehrsschilder: Das Sturmtief hat in der Region Trier für einige Einsätze gesorgt. Auch am Morgen ist weiterhin Vorsicht geboten.

Sturmtief „Ignatz“ hat in der Nacht die Region Trier erreicht. Dort kam es durch das Tief zu Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 115 Stundenkilometern. Größere Schäden oder Unfälle gab es in der Region bis auf wenige Ausnahmen nicht.

Sturm in der Region Trier: Polizei verzeichnet mehrere Einsätze

Die Polizei Trier meldete am Morgen einige, meist aber kleinere Einsätze: „Feuerwehr und Straßenmeisterei hatten alle Hände voll zu tun“, so ein Sprecher der Polizei. Allein in seinem Präsidium habe es aufgrund des Sturms in den vergangenen Stunden 65 Einsätze gegeben. Zumeist handelte es sich um umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, herrenlose Mülltonnen und umgefallene Verkehrsschilder. Menschen wurden nach Angaben verschiedener Polizeistellen dabei in den meisten Fällen nicht verletzt.