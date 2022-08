Blaulicht : Sturz auf der L46: Motorradfahrer verletzt

In der Fidei hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt.

Nach Informationen der Polizei befuhr ein Motorradfahrer die L 46 von Spangdahlem kommend in Fahrtrichtung Trier, als er kurz vor der Einfahrt zum Ortsteil Rodt in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle verlor und anschließend nach rechts in die Böschung flog. Der Mann wurde vom Notarzt des Rettungshubschraubers Air Rescue 3 versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.