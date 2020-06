Haus mit Sandsäcken geschützt : Sturzflut in Niederweiler, 95 Feuerwehrleute im Einsatz

Foto: Florian Blaes 11 Bilder Sturzflut in Niederweiler

Niederweiler Eine Gewitterfront ist am Freitagabend über den Hunsrück hinweg und hat für viele Einsätze in der VG Kirchberg gesorgt. Besonders betroffen war Niederweiler. Dort kam es zu einer Sturzflut, die von den Maisfeldern in die Ortsmitte lief.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Dort suchte sich ein breiter Fluss mit Geröll und Schlamm den Weg ins Tal. Innerhalb kurzer Zeit fiel so viel Regen, dass der Boden die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte.

In zahlreichen Häusern liefen die Keller voll. Besonders betroffen war ein Wohnhaus in der Hauptstraße, das die Feuerwehr mit Sandsäcken schützen musste. Das Wasser suchte sich den Weg durch den Garten und die Garage bis in den Keller.

Neben den Pumpaufgaben mussten die Wehrleute auch die Straßen wieder frei von den Geröllmassen räumen. Dabei kam ebenfalls ein Traktor mit entsprechender Ausrüstung zum Einsatz. Die Feuerwehr war mit 95 Einsatzkräften mehrere Stunden im Dauereinsatz.