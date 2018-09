Suchaktion: 56-jährige Frau aus Kleinich im Hunsrück vermisst

Die 56-jährige Angelika Lorenz wird vermisst. Sie wurde zuletzt am Donnerstag gegen 16 Uhr gesehen, als sie über die Wiesen- und Ackerflächen von Pilmeroth in Richtung Fronhofen zum dortigen Waldgebiet ging. Dabei hatte sie eine Tasche ähnlich einer Einkaufstragetasche.

Frau Lorenz ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und kräftig. Sie war mit einer schwarzen Hose und einer schwarz-weiß-grauen Winterjacke bekleidet. Sie ist aufgrund einer Erkrankung in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt.

Bereits am Donnerstagnachmittag lief eine großangelegte Suchaktion von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten an, die bis in die Nachtstunden dauerte. Am heutigen Freitag wurde die Suche auch mit einem Polizeihubschrauber fortgesetzt.

Bisher ohne Erfolg.

Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Wer Angaben zu ihrem Verbleib, derzeitigen Aufenthalt oder letztmaligen Kontakten machen kann, kann sich bei der Polizeiinspektion Morbach, Telefon 06533/93740 oder per E-Mail pimorbach@polizei.rlp.de melden.