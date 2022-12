Blaulicht : Große Suchaktion bei Trittenheim: Ist eine Person in die Mosel gestürzt?

Foto: Agentur Siko 9 Bilder Personensuche in der Mosel bei Trittenheim

Ist ein Mensch bei Trittenheim in die Mosel gestürzt? Das mögliche Unglück hat am Sonntagabend einen größeren Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Was bislang bekannt ist.

Rund 60 Mitglieder von Feuerwehren und Polizei haben am Sonntagabend nach einer möglichen Person in der Mosel gesucht. Gegen 18:05 Uhr hatten Augenzeugen, die mit einem Auto die K140 von Leiwen kommend in Richtung Trittenheim fuhren, den Verdacht eines möglichen Unglücks gemeldet, wie die Polizei mitteilt. Demnach hätten sie, als sie unter der Moselbrücke fuhren, einen größeren Gegenstand von der Mitte der Trittenheimer Brücke in die Mosel fallen sehen. Die Zeugen konnten laut Polizei nicht ausschließen, dass es sich bei dem Gegenstand auch um einen Menschen gehandelt haben könnte.

Person in die Mosel gestürzt? Suchaktion am Sonntagabend bei Trittenheim

Sofort wurden intensive Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Schifffahrt wurde gesperrt, die Schleusen in Wintrich und Detzem geschlossen. Der Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht stattfinden. Die Suche wurde schließlich ergebnislos gegen 20:20 Uhr beendet. Ob sie am Montag nochmals aufgenommen wird, war nach Angaben eines Sprechers der Polizei Schweich am Morgen noch nicht bekannt.

Im Einsatz befanden sich Einsatzkräfte der Feuerwehren Trittenheim, Klüsserath, Schweich, Schillingen und Trier, Einsatzkräfte des DLRG Schweich, eine Streife der Polizeiinspektion Schweich und eine Streife der Wasserschutzpolizei Trier. Ein RTW und ein Notarzt waren ebenfalls vor Ort. Es kamen unter anderem zwei Schlauchboote der Wasserrettung, ein Sonarboot und eine Drohne zum Einsatz.

Foto: TV/Frank Göbel