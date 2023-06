Suchaktion in Gerolstein Vermisste Kinder wieder wohlbehalten zurück

Wie die Polizei mitteilte, wurden am Montagabend um kurz vor 22 Uhr zwei acht- und elfjährige Kinder bei der Polizeiinspektion Daun vermisst gemeldet. Die beiden aus der Stadt Gerolstein stammenden Kinder waren gemeinsam seit bereits etwa drei Stunden unterwegs. Die Polizei leitete umgehend mit vielen Einsatzkräften eine Suchaktion im Gerolsteiner Stadtgebiet ein. Gegen 22.10 Uhr kam der erleichternde Anruf: Bekannte und Verwandte der Kinder, die sich ebenfalls in die Suchmaßnahmen eingeklinkt hatten, trafen die Kinder unweit des Wohnhauses an.