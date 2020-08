Kostenpflichtiger Inhalt: Person gefunden, aber nicht im Wald : Suchaktion in Malberg abgeschlossen: Wenn ein Hilferuf in die Irre führt

Ein Helikopter kreist über dem Malberger Wald. Dabei war die gesuchte Person nie dort. Foto: TV/Christian Altmayer

Malberg Mit Hunden, Hubschrauber und Suchteams haben EInsatzkräfte am Freitag den Malberger Wald nach einer Frau in Not durchkämmt. Erst Stunden später zeigt sich, dass die Hilferufe gar nicht aus dem Wald kamen.