Entwarnung : Suche erfolgreich: Polizei findet Vermissten aus Welschbillig

Welschbillig Seit den frühen Morgenstunden haben Einsatzkräfte einen 66-jährigen Mann aus Welschbillig gesucht. Jetzt gibt die Polizei Entwarnung.

Gute Nachricht am späten Donnerstagnachmittag: Der seit den frühen Morgenstunden vermisste 66-Jährige aus Welschbillig konnte heute gegen 16.30 Uhr durch einen Luxemburgischen Man Trailer gefunden werden. Der Mann selbst ist wohlauf und hatte die Nacht in einem Waldgebiet verbracht. Er befand sich auf dem Rückweg in seine Wohnung.