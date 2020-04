In hilfloser Situation : (Update) Suche nach Mann an der Mosel in Trier bisher vergeblich - Zeugen gefragt

Foto: Jan Söfjer

Trier Bis zum Mittwochabend blieb der Mann verschwunden, der einem Radfahrer am Dienstagabend am Moselufer aufgefallen war und der sich möglicherweise in einer ausweglosen Situation gewähnt haben könnte. Vermisst gemeldet wurde bisher niemand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Söfjer

(jsf) Ein Radfahrer bemerkte am Dienstag kurz nach 22 Uhr einen Mann am St.-Barbara-Ufer, der sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befand. Der Radfahrer alarmierte daraufhin die Rettungskräfte.

Die Polizei Trier rückte mit zwei Streifenwagen aus, die Berufsfeuerwehr Trier mit Wache eins, Wache zwei und der Wasserrettung. Laut Mario Marx, Abteilungsleiter Einsatz und Organisation bei der Berufsfeuerwehr Trier sowie diensthabender Führungsdienst, waren 20 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Die Wasserrettung suchte von einem Boot aus mit Handleuchten und einer Stange die Mosel und das Ufer zwischen der Römerbrücke und der Konrad-Adenauer-Brücke ab. Von der Römerbrücke aus leuchteten die Helfer von einem Drehleiterwagen mit einem Strahler den Fluss aus. Feuerwehr- und Polizeikräfte suchten das Ufer ab. Laut Radfahrer war der Mann zwischen 30 und 40 Jahre alt und trug einen Bart.

Info Hilfsangebote Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de.