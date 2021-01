Polizei entdeckt Indooranlage : 61-jähriger Südeifeler betreibt Drogenplantage in seinem Haus

61-jähriger Südeifeler betreibt Drogenplantage in seinem Haus

Eine illegale Cannabis-Plantage in einer Fabrikhalle. So ähnlich dürfte es im Haus eines Südeifelers ausgesehen haben . Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Polizei Mönchengladbach

SÜDEIFEL Jede Menge Stoff hat ein Südeifeler bei sich zu Hause gezüchtet und gehortet. Doch die Kripo kam ihm auf die Spur – dank eines Hinweises.

Rund 150 Marihuanapflanzen, 1,4 Kilo getrocknete Marihuanablüten und 100 Gramm Haschisch auf einer Indooranlage sowie viele legal besessene Schusswaffen und Munition, die jedoch nicht ordnungsgemäß aufbewahrt und gelagert waren: Das alles hat die Kripo bei einer Durchsuchung mit Diensthunden im Haus eines 61-Jährigen in der Südeifel gefunden. Den Verdacht gegen den Mann, unerlaubt mit Betäubungsmitteln zu handeln, sah die Kripo damit als erhärtet an. Er wurde festgenommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.