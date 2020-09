Ein Verdächtiger noch flüchtig : Supermarkt-Diebe greifen Detektiv in Trier an

Supermarkt-Diebe greifen Detektiv in Trier an

Trier Drei Männer haben laut Polizei am Donnerstagmorgen Geld aus einer Supermarktkasse gestohlen. Als sie ertappt wurden, kam es zu einer Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei kam es gegen 9.40 Uhr zu dem Diebstahl aus einer nicht besetzten Kasse in einem Supermarkt in der Aachener Straße in Trier-West/Pallien. Dabei handelt es sich um die dortige Kaufland-Filiale.