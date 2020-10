Blaulicht : SUV und Kleinwagen kollidieren in Saarburg-Beurig

Saarburg-Beurig Weil der 65-jährige Fahrer eines SUV einer Kleinwagenfahrerin die Vorfahrt nahm, kam es am Abend in Saarburg-Beurig zu einem Unfall. Drei Personen mussten medizinisch versorgt werden.

Am Sonntagabend kam es gegen 19.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kammerforststraße in Saarburg-Beurig. An der Kreuzung in der Saarbrücker Straße kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander.