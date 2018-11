Täter brechen in Morscheider Wohnhaus ein – stehlen aber nichts

Der Täter hebelte die Tür des Wintergartens auf und durchsuchte mehrere Räume. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Bewohner eines Morscheider Wohnhauses sind in der vergangenen Woche Opfer eines Einbruchs geworden, wie die Polizei Schweich erst jetzt mitteilte.

Ein bisher unbekannter Täter hebelte demnach zwischen Mittwoch, 10.10 Uhr und Donnerstag, 18.35 Uhr, die Tür des Wintergartens auf und verschaffte sich so Zutritt zu dem Wohnhaus in der Hauptstraße. Er betrat den Wintergarten sowie angrenzende Kellerräume. Nach ersten Untersuchungen wurde nichts entwendet.

Zeugen, die zur möglichen Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter Telefon 06502/9157-0 oder per Email an pischweich@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.