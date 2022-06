Blaulicht : Täter brechen in Reihenwohnhaus in Zell ein – während die Bewohner im Obergeschoss sind

Täter brechen in Reihenwohnhaus in Zell ein – während die Bewohner im Obergeschoss sind

Zell Zu einem Einbruch kam es am Mittwoch in Zell. Dabei befanden sich die Anwohner im ersten Obergeschoss, während unten die Täter zuschlugen.

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 29. Juni, kam es in Zell in der Correystraße (Landkreis Cochem-Zell) zu einem Einbruch in ein Reihenwohnhaus.