Täter brechen in Trierer Mehrfamilienhaus ein und stehlen Schmuck

Sie brachen vormittags in die Erdgeschosswohnung in der Eberhardstraße ein und durchsuchten die Räume. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte Täter sind in eine Wohnung eines Trierer Mehrparteienhauses eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld erbeutet. Geschehen ist das bereits in den Morgenstunden des 4.Dezembers. Die Polizei informierte diesen Dienstag über die Tat.

Nach bisherigen Ermittlungen brachen die Täter am Dienstagmorgen zwischen 8.30 und 11.15 Uhr in die Erdgeschosswohnung in der Eberhardstraße ein. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck sowie Bargeld.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Kripo Trier unter Telefon 0651/9779-2156 oder 0651/9779-2290.