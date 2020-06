POLIZEI : Täter brechen in Wittlicher Wohnhaus ein

Wittlich (red) Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 15 und 20 Uhr in ein Wohnhaus im Wittlicher Talweg eingebrochen. Sie hebelten im Erdgeschoss ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume.

Was gestohlen wurde, ist noch unklar.