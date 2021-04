Umwelt : Illegale Mülldeponien

Hersdorf/Dausfelder Höhe Unbekannte haben Elektroschrott, Hausmüll und Bauschutt illegal entsorgt. Die Polizei sucht Hinweise.

Unbekannte haben an zwei Orten Müll illegal entsorgt. Wie die Polizei mitteilt wurden zwischen dem 19. und dem 21. April an der L 16 von Hersdorf kommend in Richtung Mürlenbach, etwa zwei Kilometer hinter Hersdorf, in einem linksseitig gelegenen Feldweg Elektroschrott illegal entsorgt. In dem Elektroschrott befanden sich Herdplatten, Fernseher, Videorecorder und diverser anderer Elektroschrott. Eine weitere illegale Müllentsorgung wurde der Polizei am Donnerstag, 29. April mitgeteilt.