Diebstahl : Kompletträder in Speicher und Herforst gestohlen

Foto: Polizei Bitburg

Speicher und Herforst Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf in Speicher bei dem Autohaus Schneider und in Herforst bei dem Autohaus Euler, Military Sales, vier komplette Rädern an jeweils einem Auto gestohlen.