Nach Unfällen : Täter flüchteten: Polizei sucht Unfallverursacher

Hillesheim/Gillenfeld/Daun (red) Die Polizei sucht die Verursacher mehrerer Unfälle. Am Samstag, 7. September, gegen 10.25 Uhr, fuhr eine Hillesheimerin mit ihrem BMW 316i die L 10 von Oberbettingen in Richtung Hillesheim.

In einer bergauf verlaufenden Rechtskurve überholte der ihr folgende Fahrer eines blauen Audi A3 mit Dauner Kennzeichen die Hillesheimerin und scherte ohne Gegenverkehr direkt vor ihr wieder ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Frau nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und bliem auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Die Frau wurde verletzt, der Audi-Fahrer flüchtete. In Gillenfeld richtete ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 6. September, zwischen 8: und 17 Uhr in der Straße Auf Leidenberg Schaden an. Er beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren oder Wenden eine Grundstücksmauer und flüchtete. Am Samstag wurde ein grauer 1er-BMW zwischen 8 und 23.05 Uhr auf dem Parkplatz des Wehrbüschstadions in Daun beschädigt. Der Verursacher flüchtete.