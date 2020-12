Blaulicht : Täter gesucht: Unbekannte sprühen Graffiti in Biewer

Täter gesucht: Unbekannte sprühen Graffiti in Biewer

In Trier-Biewer haben bisher Unbekannte an mehreren Orten mit Graffiti gesprüht. Foto: Polizei

Trier-Biewer Unbekannte haben in der Zeit vom Sonntag, 29. November, bis zum Montag, 30. November, im Bereich der Bushaltestelle „Biewer Nord“ in der Biewererstraße mehrere Fassaden, einen Blumenkübel, Gemäuer, eine Straßenlaterne und die Bushaltestelle selbst mit silberfarbenen Graffiti versehen.

Aufgesprüht wurden unter anderem an mehreren Anwesen die Zahl 93, an einer Straßenlaterne die Zahl 96, an der Bushaltestelle der Schriftzug PABLO #54294.