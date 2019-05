Polizei : Täter klauen und demolieren Roller

Gerolstein Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 16 Uhr , und Donnerstag, 10.30 Uhr, einen Motorroller, der vor einem Haus am Rasbach in Gerolstein abgestellt war, zunächst gestohlen und dann demoliert. Sie beschädigten das Lenkradschloss, schoben dann den Roller über einen Wanderweg entlang des Sportplatzes in Richtung Kyllweg.

Dort schubsten sie das Gefährt einen Hang hinunter. Der Roller wurde dabei erheblich beschädigt.