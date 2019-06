Polizei : Trotz Alarms: Täter knacken Spielautomaten und flüchten mit vierstelliger Beute

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg Mit Bargeld in vierstelliger Höhe (ob ein oder mehrere Tausend Euro wollte die Polizei nicht sagen) sind ein oder mehrere Täter am frühen Mittwochmorgen nach einem Einbruch in eine Bitburger Gaststätte geflüchtet.

Durch ein Fenster im Erdgeschoss gelangten der oder die Täter gegen 4 Uhr in die Kneipe Ecke Hauptstraße/Borenweg, wo er oder sie zwei Geldspielautomaten knackten und das Bargeld mitnahmen. Während sie zugange waren, wurde die akustische Alarmanlage der Gaststätte ausgelöst. Dennoch gelang dem oder den Tätern die Flucht, bevor die Polizei eintraf.