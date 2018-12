Unbekannte lassen Luft aus allen Reifen eines in der Boxtelstraße in Wittlich abgestellten Autos.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, haben sich Unbekannte am Montag, 17. Dezember, gegen 9.11 Uhr an einem im Bereich der Boxtelstraße in Wittlich abgestellten Fahrzeug zu schaffen gemacht. Sie haben aus allen Reifen die Luft abgelassen und die Reifen beschädigt.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefon 06571/9260 erbeten.

(red)