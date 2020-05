In der Nacht auf Montag : Täter richten hohen Schaden bei Einbruch an

Foto: TV/Klaus Kimmling

Piesport (red) In der Piesporter Bahnhofstraße haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag, 10. auf 11. Mai, versucht, in einen Landmaschinen-Fachbetrieb einzubrechen. Das teilt die Polizei mit. Dabei sei es zu einem hohem Sachschaden gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Täter verschafften sich laut Polizei durch Aufhebeln einer Hintertür Zugang zu dem Betrieb. Im Inneren haben sie mehrere Tresore ins Visier gefasst. Entwendet wurde nach Angaben des Geschädigten nichts. Da die Täter offensichtlich leer ausgegangen waren, betrieben sie abschließend regelrechten Vandalismus in dem Gebäude. Der entstandene Sachschaden geht in den hohen fünfstelligen Bereich.