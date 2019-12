Blaulicht : Täter scheitern bei Einbruch in Trierer Ärztehaus

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Trier Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag erfolglos versucht, in ein Ärztehaus in der Stresemannstraße in Trier einzubrechen.

Die Täter versuchten sich laut Polizei zwischen 18 Uhr am Abend und 5 Uhr morgens vergeblich an insgesamt drei Türen, die aus der Tiefgarage des Anwesens in die Hausflure führen. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört.