Versuchter Einbruch : Täter scheitern beim Einbruch

Symbolbild. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Schwarzenborn Unbekannte Täter haben zwischen dem Sonntag, 22., und Dienstag, 24. Dezember, versucht, in ein Einfamilienhaus in der Wittlicher Straße in Schwarzenborn einzubrechen. Glücklicherweise scheiterten die Täter jedoch bei ihrem Vorhaben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken