Kriminalität : Diebe stehlen LKW in Bleialf

Bleialf Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom 25. September bis zum 30. September einen weißen LKW, Mercedes Benz, mit roter Warnmarkierung gestohlen. Das teilt die Polizei am Samstag mit. Der LKW war auf dem Parkplatzgelände eines Autohauses in Bleialf, in der Auwer Straße, abgestellt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es handelt sich laut Polizei um ein Abschleppfahrzeug mit Ladekran zur Bergung beziehungsweise Beförderung von Fahrzeugen.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet um sachdienliche Hinweise; 06551-9420 oder via Email an pipruem.dgl@polizei.rlp.de

(red)