Polizei sucht Zeugen : Täter stehlen Werkzeug und Bike in Nohn

Nohn Diebe haben in der Nacht auf Dienstag, 13. Juli, ihr Unwesen in Nohn getrieben. Wie die Polizei mitteilt, wurde Werkzeug aus einer Garage in der Bergstraße entwendet. Im Brigittenweg wurde aus einem Kastenwagen ebenfalls Werkzeug gestohlen sowie aus einer Garage ein Mountainbike und Werkzeug.

