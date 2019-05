später lesen Polizei Täter zerkratzen Polo in Uersfeld FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Bislang unbekannte Täter haben in der Hexennacht einen auf einem Parkplatz vor dem Gemeindehaus in Uersfeld abgestellt VW Polo an der Beifahrertür zerkratzt. Hinweise erbittet die Polizei in Daun unter Telefon 06592/96260.