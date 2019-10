Blaulicht : Täter zerkratzen schwarzen BMW

Morbach () In der Raiffeisenstraße in Morbach ist, so die Polizei, ein schwarzer BMW beschädigt worden. Der Tatzeitraum liege zwischen, Sonntag, 6. Oktober, 17 Uhr, und Montag, 7. Oktober, 12.30 Uhr. Die Täter zerkratzten die Fahrer- und Beifahrerseite.

