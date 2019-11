Unfall : Tanklaster stürzt bei Kyllburg in den Graben (mit Fotos)

Tanklaster stürzt bei Kyllburg in den Graben (mit Fotos)

Kyllburg Ein Heizöl-Tanklaster ist bei Kyllburg von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gestürzt. Laut Polizei ist kein Heizöl ausgetreten. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der LKW, der mit 9000 Litern Heizöl beladen war, ist laut Polizei Bitburg am Montagmorgen gegen 10.40 Uhr von der B 257 kommend in Richtung Kyllburg auf der L 34 von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gestürzt.