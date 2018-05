Milchtanklastwagen kippt bei Olzheim um - Straße einseitig gesperrt

Ihr Name

Ein mit rund 25 000 Liter Milch beladener Sattelzug befuhr am frühen Dienstagmorgen, um 3.48 Uhr, die B 51 in Fahrtrichtung Köln.

FOTO: TV / Polizei Prüm

FOTO: TV / Polizei Prüm

In Höhe von Olzheim kam der Sattelzug - wahrscheinlich in Folge von Unachtsamkeit des Fahrzeugführers - von der Fahrbahn ab und blieb schließlich in einer Böschung liegen. Der 28-jährige Fahrer aus Nordrheinwestfalen wurde leicht verletzt. Ein Großteil der Milchladung musste durch die Feuerwehr abgepumpt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Prüm, Olzheim und Niederprüm, Rettungskräfte des DRKs, ein Notarzt, die Straßenmeisterei Prüm, die Untere Wasserbehörde sowie Beamte der Polizeiinspektion Prüm. Die Schadenhöhe ist noch unklar.

Die Aufräumarbeiten dauern noch an. Der Verkehr wird gegenwärtig einseitig an der Verkehrsunfallstelle vorbei geführt.