Karneval : Taschendiebe, Drogenkontrollen, Spielzeugwaffen: Das ist für die Polizei an Karneval wichtig

Trier Nach zwei Jahren Pause will die Polizei, dass die Narren unbeschwert feiern können. Aber auf einige Situationen wird sie besonders achten – auch Jugendschutz spielt eine große Rolle.

Ausgelassen feiern ja, aber wer danach betrunken Auto fährt, kann mit einer Polizeikontrolle rechnen. Im besten Fall ist nur der Führerschein weg, im schlimmsten Fall hat es einen Unfall gegeben. Deswegen, so kündigt die Polizei Trier an, wird sie von Altweiberdonnerstag bis Aschermittwoch verstärkt auf Alkohol und Drogen kontrollieren – auch bei den jüngeren Jecken. Vor allem mit den Jugendämtern habe man sich in Vorbereitung auf die Karnevalstage verständigt. Wer Alkohol trinkt, solle sich frühzeitig über einen sicheren Heimweg Gedanken machen. Heißt: Am besten gleich die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, oder bei einem nüchternen Jecken im Auto mitfahren.