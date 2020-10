Kriminalität : Taschendiebe in Morbach unterwegs

Foto: dpa/Friso Gentsch

Morbach (red) In Morbach kam es bereits am Freitag 9. Oktober, zwischen 11 und 12 Uhr zu zwei Taschendiebstählen in den Supermarktfilialen von Rewe und Lidl. Die bisher nicht bekannten Täter haben dabei offensichtlich gezielt ältere Damen als Opfer ausgesucht, um in einem Moment der Unaufmerksamkeit gezielt die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche zu entwenden.

Das teilt die Polizei mit. Das Diebesgut liegt in beiden Fällen jeweils im mittleren bis hohen zweistelligen Bereich. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise unter Telefon 06533-93740.