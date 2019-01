Taschenlampe verrät Einbrecher

Zwei 15 und 29 Jahre alten Männer sind bei einem Einbruch in die Kleingartenanlage im Tempelbezirk in Trier-Süd auf frischer Tat festgenommen worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei, brach das Brüderpaar am Donnerstag (17. Januar 2019) gegen 21 Uhr in das dortige Vereinsheim ein. Durch den Schein einer Taschenlampe bemerkte ein aufmerksamer Zeuge den Einbruch und alarmierte die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Trier nahmen die beiden Geschwister, 29 und 15 Jahre alt, noch am Tatort fest. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden.

Der 29-jährige Trierer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Sein 15-jähriger Bruder wurde aus dem Gewahrsam nach Hause entlassen.