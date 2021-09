Blaulicht : Taser-Einsatz nach Angriff auf Polizeibeamte

Traben-Trarbach „Äußerst aggressiv und unkooperativ“: Die Polizei hat an der Mosel einen 27-Jährigen festgenommen. Dafür musste sie einen Elektroshocker einsetzen.

Der Mann soll am Sonntag in Traben-Trarbach eine andere Person angegriffen haben. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, habe sich der Mann laut Mitteilung der Polizei äußerst aggressiv und unkooperativ gezeigt.