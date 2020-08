Tatort Tankstelle : Alarmanlage vertreibt Einbrecher - Geldautomat diesmal nicht geknackt

Erneut wollten Unbekannte offenbar Geld aus einem Geldautomaten wie auf unserem Symbolfoto stehlen. Diesmal scheiterte der Versuch. Foto: dpa/Peter Kneffel

Olzheim Unbekannte Täter sind laut Polizei bei dem Versuch gescheitert, am frühen Donnerstagmorgen in das Nebengebäude einer Tankstelle in Olzheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) einzubrechen.

Waren erneut Geldautomatenknacker auf Diebestour in der Region? Darauf deutet einiges hin. Denn in dem Gebäude, in das Unbekannte am Donnerstag einbrechen wollten, befindet sich auch ein solcher Automat.

Der Rasthof Schneifel mit einer Total-Tankstelle liegt an der vielbefahrenen B 51 zwischen Prüm und der A1-Anschlussstelle Blankenheim. Das Nebengebäude ist mit einer akustischen Alarmanlage gesichert, deren Lärm die Täter offenbar störte, so dass sie flüchteten.

Erst vor zwei Wochen, am 5. August, war ein Geldautomat der Volksbank in Landscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) in der Nacht in die Luft gejagt worden. Die Täter hatten Gasflaschen zur Sprengung eingesetzt und entkamen mit Beute in unbekannter Höhe.

Nur einen Tag später, am 6. August, kam es zu einer weiteren Automatensprengung im grenznahen Weiswampach (Luxemburg). Durch die Wucht der Explosion wurde der Automat aus der Verankerung gerissen. Im Eingangsbereich des Bankgebäudes entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren - die Ermittlungen dauern an.