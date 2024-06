Hinweise nach Fahndung Mutmaßlicher Täter nach Schlägerei in Konzer Imbiss ermittelt

Der Vorfall, um den es geht, liegt schon länger zurück. Am Donnerstag, 14. Dezember 2023, kam es nachmittags zu einer Schlägerei in einem Dönerimbiss in Konz. Zunächst hatte am Nachmittag ein Mann einen anderen Mann beleidigt. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der der Unbekannte versuchte, den Mann zu schlagen, der jedoch ausweichen konnte. Nach einem weiteren Wortwechsel wurde der Unbekannte von Zeugen aus dem Imbiss geleitet.