Sturm Hermine wütet im Eifelkreis : Tausende Eifeler ohne Strom

Sinspelt/Plascheid/Grosskampenberg/Arzfeld Sturm Hermine hat am Sonntag für massive Stromausfälle in der Eifel gesorgt. Besonders betroffen waren die Menschen im Islek und im nördlichen Teil der VG Südeifel.

Was Stromausfälle anging, lag der Eifelkreis am Sonntag bundesweit sicher ganz vorne. Beim Betreiber Westnetz gingen im Minutentakt Störungsmeldungen ein, so dass sich Pressesprecher David Kryszons bei seiner Aufzählung dieser Ereignisse auf die wirklich großen beschränkt. „Wir hatten viele kleiner Störungen, ausgelöst durch umfallende Bäume, Schnee, Eis und Wind“, sagt er.

Der letzte größere Stromausfall zog sich für manche Betroffene sogar bis 0.29 Uhr am frühen Montag hin. Sie waren also insgesamt fast sechs Stunden ohne Strom. Denn gegen 18.40 Uhr war plötzlich Flaute in der Leitung in vielen Orten rund um Plascheid. Der Grund: Kälte, Eisregen und Wind auf einer Freileitung in der Nähe des Ortes hatten dazu geführt, dass ein Kurzschluss zwischen zwei Leiterseilen entstand. Betroffen waren neben Plascheid auch Sinspelt, Brimingen, Utscheid, Heilbach, Fischbach-Oberraden, Feilsdorf, Weidingen, Hütterscheid, Scheuern, Baustert und Eilscheid. Techniker hatten den Strom um die Schadensstelle umgeleitet, so dass die meisten Orte gegen 21.30 Uhr wieder versorgt waren. Lediglich in und rund um Plascheid mussten die Bürger so lang warten, bis auch die Ursache beseitigt war.