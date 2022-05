Blaulicht : Tödlicher Unfall auf der B51 bei Tawern: Fahrer stirbt bei Unfall, ein Schwerverletzter (Update)

Update Tawern/Konz Tragischer Unfall auf der B 51: Nachdem dort zwei Autos kollidiert sind, stirbt ein Mensch, ein weiterer erleidet schwerste Verletzungen. Die Strecke bleibt rund vier Stunden voll gesperrt. Die aktuellsten Informationen.

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr auf der B 51 zwischen Tawern und Konz ereignet. Ein Mensch wurde dabei laut Polizei tödlich verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge geriet ein Auto aus Richtung Tawern kommend aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Ersthelfer retteten die beiden Fahrer aus ihren Fahrzeugen. Erst im Anschluss daran geriet das Auto des entgegenkommenden Fahrers in Brand.

30-Jähriger stirbt bei Unfall - Auto geht in Flammen auf

Der 30-jährige Fahrer des Verursacherfahrzeuges aus dem Kreis Trier-Saarburg starb nach erfolglosen Reanimationsversuchen noch vor Ort an der Unfallstelle.

Der 30-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos, ebenfalls aus dem Kreis Trier-Saarburg, erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde notärztlich versorgt und in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Seitens der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten zur Klärung des Unfallherganges in Auftrag gegeben. Die B 51 war an der Unfallstelle bis etwa 23.50 Uhr voll gesperrt.