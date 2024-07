Feuerwehr im Einsatz Brand in Tawern – Anwohner sollen Fenster nicht öffnen

Tawern · Am Montagmorgen steht in Tawern ein Dachstuhl in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort.

22.07.2024 , 07:55 Uhr

Am Montagmorgen hat ein Dachstuhl in Tawern Feuer gefangen. Foto: dpa/Marijan Murat

Von TV Redaktion