Regionale Musikszene : Tefftival in Trier: „Ohne Vergangenheit keine Zukunft!“

Das ausverkaufte Jubliäums-Tefftival begeistert mit einer Zeitreise durch die Trierer Musikgeschichte.

„Ohne Vergangenheit keine Zukunft!“, so bringt Moderatorin Simi Will das Tefftival, das Revival-Festival des Musiknetzwerks Trier, gleich mit der ersten Ansage auf den Punkt. Denn im ausverkauften großen TuFa-Saal wurden fünf Stunden Zeitreise durch die regionale Musikszene geboten.

Traditionell wurde das Konzert am 23. Dezember von einer „Newcomer“-Band aus den Proberäumen des MNT eröffnet. „Deep Water Survival“ überzeugten mit einem energetischen Punk-Rock-Set, dass „Vieznoas“, eine der ersten deutschsprachigen Trierer Formationen überhaupt, mit entspannten, melodiebetonten Songs aus den 1980er Jahren aufnahmen. „Vieznoas“ boten auch Einblick über ihre früheren Besetzungen und operierten in nur 30 Minuten mit gleich 3(!) verschiedenen Bassisten.

Während des folgenden Umbaus verlieh das MNT traditionell seinen Ehrenpreis, in diesem Jahr an POPP-Concerts- Geschäftsführer und „Pascow“-Schlagzeuger Oliver Thome. Von vielen Fans in der Region schon lange herbeigesehnt, gaben „Lusthansa“ in nahezu kompletter Originalbesetzung und verstärkt durch Musiker der ersten „Strümpfe“-Besetzung der 1990er ein fulminantes Revivalkonzert. Die Band tourt zum Abschied 2023 durch die Region. Das erste Konzert im Freudenburger Ducsaal ist bereits komplett ausverkauft.