Blaulicht : Telefonbetrüger bringen 80-Jährige um ihre Ersparnisse

Trier Erneut sind Trickbetrüger in der Region Trier unterwegs

Trier (hpl/red) Erneut waren die Telefon-Betrüger in der Region mit ihrer Masche erfolgreich und brachten eine 80-Jährige um ihre Ersparnisse. Das meldet die Polizei Trier.

Seit Samstag, dem 11. Juli, riefen die Täter mehrfach bei der Geschädigten an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie schilderten, dass Einbrecher festgenommen sein worden, bei denen ein Zettel mit ihrem Namen gefunden wurde. Die Betrüger forderten die Frau auf, ihr Erspartes an die vermeintlichen Polizisten zu übergeben, um es vor den Dieben zu schützen. Sie setzten die Dame dabei durch zahlreiche Anrufe so unter Druck, dass sie montags einen fünfstelligen Betrag von der Bank abhob und den Tätern überließ.