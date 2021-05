Kriminalität : Polizei Bitburg warnt vor „Schockanrufen“

Bitburg Derzeit häufen sich wieder Anrufe von Telefonbetrügern im Bitburger Umland. Mit welchen Maschen die Verbrecher diesmal versuchen, Senioren um ihr Geld zu bringen, erklärt die Polizei.

Sie sind in Banden organisiert und haben meist Senioren im Visier. Telefonbetrüger ergauern sich bundesweit das Geld ihrer oft vertrauensseeligen Opfer. Und derzeit, sagt der Bitburger Polizeichef Christian Hamm, versuchen die Verbrecher ihr Glück auch wieder in der Eifel. Der Leiter der Inspektion spricht von einer regelrechten Welle von Anrufen in Bitburg und dem Umland.