Auch in der Region immer wieder Fälle Wie sich Telefonbetrüger als Polizisten ausgeben: Tiefe Einblicke in ein kriminelles System

3.183.332 Euro: So viel haben laut einer Auswertung des Landeskriminalamtes Telefonbetrüger in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr schon mit der „Falsche Polizisten“-Masche erbeutet. Die Täter sind unglaublich geschickt und gut organisiert. Wir geben Einblicke in ihre Arbeitsweise – und nennen ihre Tricks.

24.11.2023 , 13:40 Uhr

Telefonbetrüger geben sich als falsche Polizisten aus und bringen so auch informierte Bürger um ihr Erspartes (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Von Tim Kosmetschke, Rhein-Zeitung

„Das kann mir nie und nimmer passieren – mir doch nicht!“ So oder so ähnlich reagieren die meisten, wenn sie von den Maschen der Telefonbetrüger hören oder lesen. Und zum Glück sind die allermeisten Menschen auch gefeit vor den Tricks der Gauner.